Nono, Schönberg und Bruckner: Ingo Metzmacher würdigt Jubilare

Das Verblüffende aber Metzmachers erfrischender Blick auf Bruckners 9. Symphonie in d-Moll. Die soll der Komponist dem „lieben Gott“ gewidmet haben. Metzmacher changierte genuin zwischen dem Gigantischen und dem Feingliedrigen in dieser fragmentarisch gebliebenen „Neunten“. Präzise formte er die maschinellen Marschrhythmen, er ließ das Monumentale des Kopfsatzes spüren, brachte die Streicher samtig zum Klingen. Das Scherzo geriet nahezu filigran. Im finalen Adagio entfachte er einen fulminanten Klangrausch, der an Wagner denken ließ. Jubel!