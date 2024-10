Tannhäuser, ein intensiv leidender, teils tobender Schmerzensmann

Eine Verwandlung findet allerdings nicht statt. Alles im ersten Akt spielt in dieser Grube: So beginnt Richard Wagners „Tannhäuser“ als Eröffnungspremiere am Grazer Opernhaus in der Sichtweise von Evgeny Titov, in Kasachstan geboren, einem hochgehandelten Regisseur, der international Karriere macht.

Und siehe da, nach all dieser Hässlichkeit ist die Grotte im zweiten Akt aufgeräumt, die im Hintergrund befindliche Halle strahlt in voller Ästhetik, auch die heutigen Abendroben (Esther Bialas) sind jetzt voller Eleganz. Der dritte Akt versinkt allerdings wieder in Düsternis. Ziemlich konventionell ist die Personenführung geworden und die Geschichte wird verständlich erzählt.

Sängerisch kann man sich über teils exquisite Leistungen freuen: Allen voran singt die aus Südafrika stammende Französin Erica Eloff, Ensemblemitglied des Linzer Landestheaters, eine fassettenreiche Elisabeth mit feinsten, ungemein berührenden Tönen, aber auch jubelndem Ausdruck. Vor allem ihr Gebet im dritten Akt wird zum Ereignis.