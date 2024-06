Der Prozessmarathon der Wiener Festwochen biegt langsam in seine Zielgerade sein. Am Samstagvormittag war das erste Teilverfahren des theatralen Prozessdaches "Die Heuchelei der Gutmeinenden" unter Vorsitz der einstigen SPÖ-Justizministerin Maria Berger im Odeon angesetzt. Dabei ging es im juristischen Nachspielen um oder besser gegen die "Letzte Generation".

Infrage stehe dabei nicht die Weltsicht der "Letzten Generation", unterstrich Anklägerin Laura Eisenhans: "Was angeklagt ist, ist das Handeln." Das betreffe konkret die Unbrauchbarmachung eines Autobahnkreuzes, also schwere Sachbeschädigung, mit dem Vorsatz, die Regierung zu einer Handlung zu zwingen. Dies zeuge von terroristischem Charakter. "Niemand von der 'Letzten Generation' hatte den Vorsatz, schwere Sachbeschädigung zu begehen", unterstrich indes Paul Kessler, der auch in der Realität der Verteidiger der "Letzten Generation" ist. Damit falle der Vorwurf der terroristischen Vereinigung in sich zusammen.