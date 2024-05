Freispruch! Alfred Noll appellierte daher ans Jüngste Gericht

Eigentlich hätte die Urteilsverkündung am Sonntagabend der Höhepunkt sein müssen. Doch das erste Wochenende der drei „Wiener Prozesse“ – Thema waren die Maßnahmen der Regierung zur Bewältigung der Covid-Pandemie – endete nicht nur matt, sondern auch verwirrend: ohne echtes Urteil.

Der Fehler lag in der Dramaturgie: Ab 17.30 Uhr hielten die Vertreter der Anklage (Alfred Noll und Caroline Fischerlehner) beziehungsweise der Verteidigung ihre Plädoyers. Doch Michael Dohr und Amelie Kunczicky sollte nicht das Schlusswort überlassen sein: Barbara Tóth vom Falter durfte in ihrer ergänzenden Rede noch weitere Vorwürfe erheben. Aufmunitioniert schritten danach die sieben Geschworenen zu ihrer Urteilsfindung. Und das Publikum darbte. Nur ein Bruchteil hielt bis zur Verkündung um 20.30 Uhr durch: Viele Plätze im an sich ausverkauften Odeon blieben leer.