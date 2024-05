René Benko zog die Strippen und die Kleinen fielen angeblich durch den Rost

In der simulierten Gerichtsverhandlung mit Impro-Touch ging es am Samstag um ein mögliches Zuviel beziehungsweise ein Zuwenig an Maßnahmen. Der Physiker Ingomar Gutmann, der mit einem Immundefekt einer vulnerablen Gruppe angehört, berichtete anschaulich über Diskriminierungserfahrungen, die er und seine Tochter gemacht hätten. Auch Angehörige von Verstorbenen oder an Long-Covid-Leidenden traten auf.

Die Schauspielerin Katharina Knap beklagte berufliche Nachteile, die sie als kämpferische Impfgegnerin erfahren hatte. Sehr emotional wurde das Kreuzverhör, das Dohr mit Genuss führte: Die Zeugin“ sei „eine Schwurblerin, das ist ja unglaublich“. Seine eingestreute Empfehlung („Sie müssen sich wirklich mehr wissenschaftlich informieren, bevor Sie so etwas verzapfen“) sorgte für ein Buh aus dem Publikum. Der Physiker Florian Aigner nahm Knap teilweise in Schutz: „Wir alle glauben an Dinge, die falsch sind.“ Ihre Behauptungen in Zusammenhang mit den Impfungen seien jedoch „absolut nicht haltbar“.