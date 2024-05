Ein Kärntner Paradiesvogel in grellen Anzügen rockt die Gerichtssaal-Show

Was Milo Rau, der Intendant der Festwochen, mit viel Gedöns (aber wenig Widerhall, wenn man sich den Traffic und die Zahl der Postings auf derstandard.at vor Augen hält) in Szene setzte, hat daher mit den gesellschaftspolitisch äußerst relevanten Gerichtssaal-Dramen eines Ferdinand von Schirach nur wenig zu tun.

Doch wer will sich schon wieder mit Covid auseinandersetzen (am Samstag Vormittag blieb ein Drittel der Plätze im Odeon leer)? Der Simulationsforscher Niki Popper verzichtete auf seine Mitwirkung – „wegen des Wunsches, dieses emotionalisierte Thema hinter sich zu lassen“. Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker lehnte ab: Er wolle nicht „bei einem inszenierten Verfahren“ auftreten.

Mitte März hatte Milo Rau angekündigt, sein erstes Prozess-Wochenende der „korrupten Politik“ zu widmen: In drei exemplarischen Fällen sollte der „politisch-ökonomisch-mediale Komplex“ rund um Chats, U-Ausschüsse und Gerichtsverfahren samt „Medienhäusern, Blendern und Schlaucherln“ durchleuchtet werden. Manche Kartenkäufer waren am Freitagabend bitter enttäuscht: Thema war plötzlich der Umgang der Regierung mit der Corona-Epidemie. Der Aspekt der Korruption kann allenfalls in Zusammenhang mit „Überförderungen“ durch die COFAG auftauchen – in der Tagsatzung am Sonntag ab 14 Uhr.

Mitglieder der Regierungsparteien dürften gar nicht erst gefragt worden sein: Die Festwochen gaben jedenfalls keine Absagen bekannt – und es sagte auch niemand aus. Abgesehen von Rudi Anschober, dem Gesundheitsminister der Jahre 2020/’21, der in einem eingespielten Video lästige Fragen über sich ergehen ließ. Sehr wohl gehört wird aber mit Sepp Schellhorn ein Vertreter der Opposition (Neos). Und so darf man sich fragen, inwieweit Griss, Ex-Nationalratsabgeordnete eben jener Partei, vielleicht doch nicht ganz unbefangen agiert. Zudem wurde eine der sieben Geschworenen als „staatenlos“ vorgestellt; wie sie ihre Unbescholtenheit bewies, wurde nicht erklärt. Aber die „Wiener Prozesse“ sind ohnedies nur Show. Und so sprang ein ehemaliger Pressesprecher der Festwochen eben als „Cover“ für eine Schöffin ein, die kurzfristig abgesagt hat.

Die meisten der engagierten Laiendarsteller waren zumindest Experten. So wurde in den Befragungen eben wiedergekäut, was man gar nicht mehr hören mag. Als Ankläger fungierte der Anwalt Alfred Noll, als Verteidiger sein Kollege Michael Dohr. Dass er Gottfried Küssel vertrat, ist vielleicht nicht die beste Reputation, aber der Kärntner Paradiesvogel in grellen Anzügen rockte die Show: gewitzt, schlagfertig, irre gut vorbereitet. Wenn er eine Schwurblerin ins Kreuzverhör nahm, hörte man gebannt zu.

Zwischenresümee: Natürlich sind viele Fehler passiert, waren Maßnahmen überschießend, aber zum damaligen Zeitpunkt hat man es nicht besser gewusst oder wissen können.