Wiener Privattheater: "Es geht ums Über- und Weiterleben“

Niavarani erinnert, „dass Vieles, was heute von Shakespeare bis Mozart als Hochkultur bezeichnet und hoch subventioniert wird, privatwirtschaftlich entstanden ist.“ Und will, „dass die Privattheater auch weiter bestehen und wir aus wirtschaftlicher Vernunft nicht zusperren und Leute kündigen müssen.“

Viele Impulse und Ideen kamen auch aus dem kleinen Biotop der satirischen Brutstätten. So hatten die Privattheater vor Corona jährlich 580.000 Besucher bei mehr als 2.200 Vorstellungen. „Wir wollen die Spielstätten erhalten und weiterführen“, sagt Kulisse-Chefin Doris Ringseis. Dringend erforderlich ist nach der langen Schließzeit eine finanzielle Überbrückungshilfe für die Saison 2020/’21 – eine „Art Versicherung“, eventuell eine Ausfallshaftung der Stadt für Privattheater.

Niavarani will seine „21 Mitarbeiter im Simpl und 50 Leute im Globe nicht vor die Tür setzen“. Das müsste er, weil er „sonst sehenden Auges in Konkurs gehen würde. Wofür man als Geschäftsführer auch verantwortlich ist.“

Zum Vergleich: In der Schweiz gab es innerhalb einer Woche noch im März eine Lösung für alle Theater mit einer Abgeltung von 80 Prozent der Ausfälle bis auf Weiteres. „Und wir haben sechs Monate keine Einnahmen und höhere Ausgaben plus Vorlaufkosten für die nächsten zwei Jahre“, so Hoanzl.