Wiener Philharmoniker erhalten Birgit Nilsson Preis

Am Donnerstag wird in Stockholm der Literaturnobelpreisträger bekannt gegeben. Bereits am Mittwoch ging es in Stockholm um einen anderen, ebenso relevanten Preis: Die Wiener Philharmoniker bekamen den mit einer Million Dollar dotierten Birgit Nilsson Preis. Eine Auszeichnung, die nach der schwedischen Sängerin Birgit Nilsson benannt ist, der alle paar Jahre für außergewöhnliche Leistungen im Bereich der klassischen Musik vergeben wird.