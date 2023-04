Wiener Künstlerhaus denkt über Systemrelevanz und Selbstbewusstsein nach

"Ich mache keine Ausstellungen, damit mir meine Kuratorenkolleginnen auf die Schulter klopfen": Wenn in den Köpfen vieler Menschen das Klischeebild eines abgehobenen, seltsam gekleideten und in Rätseln sprechenden Gegenwartskunst-Kurators existiert, dann verkörpert Günther Oberhollenzer so ziemlich das Gegenteil davon. Der gebürtige Südtiroler stellt das Zugängliche in den Mittelpunkt und redet, so scheint's, mit jedem gern: Als langjähriger Kurator der Sammlung Essl in Klosterneuburg und zuletzt der Landesgalerie Niederösterreich realisierte er zahllose Ausstellungen, daneben agierte er als Gastkurator, sprach auf Eröffnungen und veröffentlichte auch noch ein lesenswertes Buch über "Die Liebe zur Kunst".

Nun präsentierte Oberhollenzer seine Pläne für das Wiener Künstlerhaus, dem er seit Oktober des Vorjahres als künstlerischer Leiter vorsteht. Wenig überraschend will er auch hier das Miteinander vor das Trennende stellen: Es gelte, die Institution als "starkes, selbstbewusstes Haus" zu präsentieren und ihm "Sichtbarkeit und Relevanz" zu verleihen.