Haselsteiner übergab Künstlerhaus: Schaufenster für die Kunst

Noch hängen keine Bilder: Erst am 12. März wird die „Albertina modern“ im Künstlerhaus mit der Ausstellung „The Beginning: Österreichische Kunst 1945 – 1980“ eröffnet. Und Tanja Prušnik gibt eine Woche vorher das Programm der Künstlerhaus Vereinigung bekannt, die in Zukunft das Obergeschoß mit der „Factory“ als Multifunktionsraum bespielen wird.

Am Freitag war die Übergabe des in den letzten drei Jahren um 57 Mio. Euro sanierten, restaurierten modernisierten Baujuwels des Historismus an die beiden künftigen Nutzer.

Finanziert hat es Hans Peter Haselsteiner über seine Familien-Privatstiftung: „Es war teurer als ursprünglich vorgesehen.“ Der Industrielle wollte die Sammlung Essl von der Peripherie in Klosterneuburg ins Zentrum der Bundeshauptstadt holen.