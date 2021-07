Nicht aller guten Dinge sind drei

Völlig unreflektiert, eindimensional, ohne Klangfarben, ohne Nuancen, ohne jede Italianità exekutiert der Maestro Verdis Partitur, der er ein andauerndes, brachiales Umtata-Fortissimo verordnet. Verdi konturlos und platt – das hat sich der Komponist anlässlich seines 200. Geburtstages nicht verdient.

Auch was die Sänger angeht, sollte das Wiener Publikum besser nicht in Richtung Berlin schielen. Denn genau diese „ Trovatore“-Produktion wird ab November in der Staatsoper unter den Linden gezeigt. Dort dirigiert dann Daniel Barenboim, und es singen u. a. Anna Netrebko, Plácido Domingo, Aleksandr Antonenko und Marina Prudenskaya.

Immerhin letztere ist aktuell als Azucena auch an der Wien zu hören und bildet das vokale Zentrum der Aufführung. Denn Prudenskaya verleiht dieser von Rache und Hass zerfressenen Zigeunerin auch vokal jene archaische Wildheit, die zu dieser Figur passt. Ihre Ausbrüche am Rande der Hysterie ziehen meist in den Bann.