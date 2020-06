"In Agonie": Sex, Gewalt und Müdigkeit

Teil zwei („ Galizien“) schließt zeitlich und thematisch direkt an und führt in die Schützengräben und Unterstände der Weltkriegs-Ostfront, wo Mitgefühl und Menschenwürde unter Schlamm und Blut nicht mehr zu erkennen sind. Auch dieser Text ist voll von aasigem Personal, auch dieser Text ist im Kern ein Duell: Ein sadistischer Oberleutnant und ein idealistischer Unteroffizier treten zum Vernichtungskampf an. Wie in „Die Glembays“ ist es der Kampf zwischen einem brutalen, auch sexuell hemmungslosen Übervater und einer empfindsamen Künstlerfigur (in Teil eins ein Maler, in Teil zwei ein Musiker). Norman Hacker und Shenja Lacher (wieder stellvertretend für das starke Ensemble genannt) spielen fantastisch.

Und auch diesmal ist das Bühnenbild großartig, es dominieren Leichen, Regen, Schlamm, der Körper einer unschuldig Gehenkten baumelt vom Schnürboden.

Das Manko dieses Textes: Er ist vorhersehbar und überraschungsarm. Regisseur Kušej versucht, dies mit Schrei- und Zumpferlzeigen-Theater und allerlei drastischen Gesten zu kompensieren, was auf Dauer ermüdet. Furios glückt ihm aber das Ende: In einem „Mexican Standout“, der an die Gewalt-Komik von Quentin Tarantino erinnert, töten einander alle Offiziere gegenseitig.