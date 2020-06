Festwochen-Weltpremiere mit Liveschaltung ins Krankenhaus

Der Unterschied ist riesig. Und zeigt sich vor allem dadurch, dass in Salzburg – ähnlich wie in Aix-en-Provence oder Glyndebourne – in der Zeit des Festivals rundherum das herrscht, was man Ferien nennt. Wien macht diesbezüglich künstlerisch keine Ferien – und ist auch während der Festwochen übervoll mit Programm. Ich bin jedenfalls sehr glücklich in Wien. Es gibt eine fantastisch anregende Atmosphäre.

Der Regisseur Romeo Castellucci ist ein viel zu großer Künstler, als dass man ihn auch nur in die Nähe von Voyeurismus rücken könnte. Voyeurismus wird heutzutage ganz woanders bedient, und zwar täglich 24 Stunden lang in der Bilder- und Fernsehlandschaft. Da geht es um niedrigste Reflexe, um brutale Mechanismen. Was Castellucci macht, ist eine tiefe, zarte Reflexion über unsere conditio humana. Auch die Sänger waren von Anfang an intensiv eingebunden. Wir gehen da ganz behutsam vor. Das ist keine Geschichte, die man auf den Markt wirft.

Über dem Bett hängen rosa Tanzschuhe. Eines der letzten Paare, die Karin Anna Giselbrecht vor dem 15. Februar 2011 noch getragen hat. Bevor die Balletttänzerin und Slawistik-Studentin morgens nicht mehr aufwachte. Diagnose: Plötzlicher Herztod. Vermutlich ausgelöst durch eine übergangene Angina in Kombination mit einem Long-QT-Syndrom, einer seltenen Herzerkrankung. Aber Karin Anna hat überlebt. Heute ist sie 25 Jahre alt, ihr Zuhause ist nun Zimmer 108 auf der Wachkoma-Station im Geriatriezentrum Am Wienerwald in Wien-Lainz. „Sie sollte wohl noch nicht gehen“, sagen ihre Eltern Gudrun und Wolfgang. Und sie kämpft sich seither in winzigen Schritten zurück.