Anna Netrebko: Die Königsklasse in Wien

Zunächst eine Vorbemerkung: Was sich dieser Tage musikalisch in Wien ereignet, gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Betrachten wir allein den (leider zu rasch zu Ende gegangenen) Sonntag: Am Vormittag das Festwochen-Eröffnungskonzert der Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti im Musikverein; am Abend eine "Arabella"-Aufführung unter Franz Welser-Möst in der Staatsoper, bei der eigentlich Renée Fleming hätte singen sollen; parallel dazu ein Liederabend von Anna Netrebko – auf einer Ebene mit Fleming die größte Sopranistin unserer Zeit – im Musikverein, begleitet von Daniel Barenboim, einem weiteren Weltstar, am Klavier. Schönes Wien!

Bleiben wir beim Liederabend, der ja eine Königsdisziplin ist und diesfalls besonders bemerkenswert war, weil sich eine Dame, die Stadien füllt, im vergleichsweise kleinen, aber umso relevanteren Rahmen in dieser Gattung bewies. Anna Netrebko, die lange nicht mehr in Wien aufgetreten war, sang ausgewählte Lieder von Rimskij-Korsakow und Tschaikowski, ein rein russisches Programm also, wonach man zu der Feststellung verleitet ist: Die Netrebko ist überall fabelhaft – in ihrem ureigenen Fach ist sie unüberbietbar! Es gibt keine Sängerin, die russische Opern und auch russische Lieder mit einer solchen Intensität, mit dieser Hingabe und dieser Überzeugungskraft zu gestalten vermag.