Wiener Festwochen: "Prozess" über Korruption wird zu Corona-Verhandlung

Eigentlich wollten sich die Wiener Festwochen in ihrem ersten "Wiener Prozess" der "korrupten Republik" Österreich widmen. "Sie sind berühmt und berüchtigt aus Chats, Untersuchungsausschüssen und Gerichtsverfahren – die Eliten, Funktionär:innen, Gschaftlhuber. Ihre Maxime: Alles geht!", hieß es in der Ankündigung. Doch wer wohl damit gemeint gewesen wäre, wird sich nun doch nicht in der inszenierten Prozess-Performace klären. Denn die Festwochen haben beim ersten "Prozess" das Thema gewechselt - und widmen sich nun der Corona-Aufarbeitung.