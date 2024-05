"Barocco" bei den Wiener Festwochen: Revolution, eine Nummernrevue

Inspiration dieser Musik-Tanz-Theater-Ode an die Freiheit war die Selbstverbrennung der Journalistin Irina Slawina aus Protest gegen die russische Diktatur. Serebrennikov entspinnt den Zwei-Stunden-Abend um den Begriff des Feuers; man hört schöne Barockarien ebenso wie eine witzige weltmusikalische Abhandlung über den Tod oder auch, zuletzt, die harten Gitarren der längst abgeblasenen Revolution der Rockmusik.

Freiheitskämpfe sind, das weiß man spätestens seit dem Sturm auf die Bastille, immer nah am Kitsch und am Pathos gebaut. Davor hat auch dieser Abend über einige Momente keine Scheu. Der musikalische Leiter des Abends, Daniil Orlov, wird gegen Ende von einem Polizistendarsteller auf die Bühne geführt, wo er – die eine Hand frei, die andere an einer Handschelle gefesselt – einhändig Bachs „Chaconne“ am Klavier spielt. Man möchte das nicht peinlich finden, schließlich ist Serebrennikov wirklich einer, der sich gegen Putin auflehnte, und es gibt einen realen Bezug in Putins Russland, aber naja.