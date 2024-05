Wiener Festwochen: Reise in die Hölle des Femizids

Ganz in Weiß gekleidet redet Carolina Bianchi über den Femizid: Sie nimmt ihr Publikum (es gab drei Vorstellungen in der Halle G des Museumsquartiers) mit auf eine „Reise durch die Hölle“. Im Mittelpunkt steht das Schicksal der Künstlerin Pippa Bacca: Am 8. März 2008 brach sie mit einer Freundin, Silvia Moro, zu einer wagemutigen Reise auf. Sie wollten in Brautkleidern von Mailand quer über den Balkan und durch den Nahen Osten nach Jerusalem trampen, um ein Zeichen für den Weltfrieden zu setzen. In der Türkei stieg Silvia Moro aus, weil ihr mulmig war; wenig später wurde Pippa Bacca vergewaltigt und ermordet.

Carolina Bianchi lässt die Performance wiederauferstehen – im Form eines Reenactments: Sie tut so, als würde sie ein Betäubungsmittel zu sich nehmen, und kündigt an, sich ihrem Kollektiv Cara de Cavalo auszuliefern. Sollte der Schlummertrunk nicht wirken, würde sie alle 500 Seiten ihrer Recherchen – auf dem Tisch mit Spitzendeckerl liegt ein monströses Manuskript – vortragen.