Wiener Festwochen geben sich handzahm: Programm mit großen Namen

Susanne Kennedy reflektiert mit „Angela (A Strange Loop)“ die Pandemie; der Slowene Tomi Janežič kritisiert in „Onkel Wanja“ die Leistungsideologie; William Kentridge zeigt seinen musikalischen Abend „Sibyl“ aus 2019; Alexander Zeldin beschäftigt sich in „The Confessions“ mit dem Leben seiner Mutter; Julien Gosselin zieht für sein Live-Video-Konzert-Sprechtheater „Extinction“ Texte von Arthur Schnitzler heran; Simon McBurney dramatisiert den Roman „Gesang der Fledermäuse“ von Olga Tokarczuk; Doris Uhlich thematisiert in ihrer Choreografie „Melancholic Ground“ den Kinderspielplatz; Kornél Mundruczó gastiert mit der Bühnenfassung von „Pieces Of A Woman“; und die kapverdische Choreografin Marlene Monteiro Freitas inszeniert Alban Bergs „Lulu“. Anne Teresa De Keersmaeker und Rosas gastieren mit einer neuen Creation in der Volksoper, im Volkstheater gibt es für alle ab 7 den „Pinocchio“ des Schauspielhauses Zürich.

Es gibt zudem eine Ausstellung (eine Hommage an die Großmütter von Turner-Preisträgerin Laure Prouvost in der Kunsthalle), die sechsteilige Konzertreihe „Elective Affinties“ im Porgy & Bess sowie den Kabarettgipfel „Comish“ im Metropol mit Malarina, RaDeschnig und David Scheid. Das Budget beträgt laut Geschäftsführerin Artemis Vakianis 13 Millionen Euro, 18 Prozent will man selbst erwirtschaften.

Der Ticketverkauf startet am 6. März. Und Slagmuylder lächelt smart: „Ich bin glücklich, dass wir alle glücklich sind.“ THOMAS TRENKLER