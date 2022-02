Wiener Festwochen: Eröffnung mit Schalko, Kruder & Dorfmeister

Die „Phantasmagoria“ (21. 5.) von Philippe Parreno über „mögliche Zukunftsszenarien“ ist heuer „voraussichtlich eines der größten Experimente“, so Slagmuylder. Und „Einstein on the Beach“ (10. 6.) von Philip Glass der musikalische Rahmen für ein visionäres Projekt von Susanne Kennedy, „die szenische Mittel einsetzt, um noch unbekannte Welten erreichen zu können“.

Die internationale Theaterszene ist u.a. vertreten mit Christopher Rüping und „Der Ring des Nibelungen“ (1. 6.) und mit Tiago Rodrigues und seiner Adaptierung von Tschechows „Der Kirschgarten“ (26. 5.), in der Isabelle Huppert die Gutsbesitzerin Ranjewskaja spielt; außerdem mit der Brasilianerin Christiane Jatahy, die sich in „Depois do silêncio – Nach der Stille“ (15. 6.) mit Landarbeitern im Nordosten Brasiliens befasst.

Vielversprechend neben einigen Musik- und Tanz-Projekten und Performances ist auch das Gastspiel von „Una imagen interior“ (18. 5.) des spanischen Ensembles El Conde de Torrefiel, das mit seinen Performances durch das Sezieren von Alltagseindrücken faszinierende bis schockierende Entwürfe zur Zukunft der Menschheit erzeugt.

Und von Science-Fiction und ihren Erfahrungen im Lockdown inspiriert ist das von Caroline Peters mit Medienkünstlern gestaltete Solo „Die Maschine steht nicht still“ (2. 6.).W. Rosenberger