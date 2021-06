Wiener Festwochen: Einfach den tiefsten Punkt überwinden

Die Einleitung bestritt Anna Rispoli selbst. Sie erkannte in der Besetzung mehrerer Theater in Europa während der Schließzeiten den Auftrag, für Solidarität und Gerechtigkeit einzutreten. Und nun freue sie sich, hier zu sein: „Unter so vielen Menschen. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt.“ Es fühle sich gut an.

Doch nicht nur diese kurze Performance im Arkadenhof des Rathauses hatte mit der Pandemie zu tun: Wir würden, sagte der Intendant im KURIER am Sonntag, die Produktionen „durch das Prisma dessen ansehen, was im vergangenen Jahr passiert ist“. Auch wenn mit dem Künstler, Filmemacher und Choreografen Markus Schinwald schon vor Covid über dessen „Danse Macabre“ gesprochen wurde, denke wohl jeder, der den Totentanz sieht, an die Auswirkungen der Pandemie.