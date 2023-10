Wiener Bühnenbildner und Architekt Rudolf Schneider-Manns Au gestorben

Schneider-Manns Au wurde am 13. Dezember 1935 in Kamecky Senov (Steinschönau) in Nordböhmen geboren. Er wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg in Salzburg auf und studierte ab 1955 an der Akademie der bildenden Künste in Wien, wo er auch die Meisterklasse für Bühnenbild absolvierte. 1958 startete der nun nach kurzer schwerer Krankheit Verstorbene seine nationale und internationale Karriere als Bühnenbildner und Innenarchitekt.

Mit dem Wiener Volkstheater verbunden

Jahrzehntelang gestaltete der bis zuletzt in einer ehemaligen Mühle in Wien-Liesing Wohnhafte in Theatern Österreichs und des deutschsprachigen Raumes die Bühnenbilder zahlenmäßig kaum erfassbarer Produktionen. Besonders verbunden war er dem Wiener Volkstheater, speziell während der Direktionen von Gustav Manker (z.B. "Maß für Maß", 1972; Regie: Manker) und Emmy Werner. Ebenso über Jahrzehnte hinweg arbeitete Schneider-Manns Au für das ORF-Fernsehen - bis hin zum Neujahrskonzert (Bauten).