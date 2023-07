Otto Wagner Schüler prägt die Architektur Sloweniens

In der Architektur Sloweniens der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Jože Plečnik die bedeutendste und einflussreichste Figur. Als Absolvent der Otto-Wagner-Schule in Wien, nach zehn Jahren als Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Prag und als Architekt der dortigen Burg, die er als Amtssitz für den Staatspräsidenten meisterhaft adaptierte, kehrte Plečnik in sein Heimatland zurück. Insbesondere die Zeit, die Plečnik in Prag verbrachte, war von großem Einfluss auf sein Werk in Slowenien. Dort schuf er ab 1921 im ganzen Land zahlreiche Werke, die in der Schau l aufbereitet sind.



Stadtbild geprägt

Die Periode zwischen den beiden Weltkriegen kann man als goldenes Zeitalter der slowenischen Stadtplanung und die Entstehung von Plečniks Laibach bezeichnen, die dem Architekten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die Verwirklichung seiner Ideen bot. So wählte er etwa die Bäume der Stadt sorgfältig hinsichtlich der Größe, der Form und der Farbe der Kronen, denn für ihn waren sie ein gleichwertiger Bestandteil der Architektur. Davon zeugt zum Beispiel der lyrische Charakter des von Trauerweiden begleiteten Spazierwegs entlang des Flusses Ljubljanica in Trnovo (1932–33) oder die Gestaltung des Platzes bei der Kirche St. Jakob (1926–38), wo er mit einer Reihe von Pappeln, die ihm nicht gefallende historistische Kirchenfassade verdeckte.