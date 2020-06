Wien Modern: Für Kenner und Entdecker

Eine siebenteilige "Sitcom-Opera", ein Schwerpunkt zu Georg Friedrich Haas, das Wechselspiel zwischen Film und Musik sowie etliche, neue, bis dato "unerhörte" Töne – auch in seiner 27. Ausgabe (bis 21. 11.) wagt Wien Modern einen Blick auf all das, was es in der Musik der Gegenwart gibt. Zum fünften und vorletzten Mal ist Intendant Matthias Lošek für die Programmierung zuständig; nach der Festival-Ausgabe 2015 übergibt Lošek die Leitung des einst von Claudio Abbado initiierten, spartenübergreifenden Projekts.