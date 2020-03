Wie ORF-Chef Wrabetz die Corona-Krise managt

Wie verfahren Sie mit der „Millionenshow“, die in Deutschland produziert wird? Dort gilt die Beschränkung auf hundert Personen ja nicht. Puls 4 lässt deshalb deutlich mehr Leute zu „ The Masked Singer Austria“ ins Kölner Studio.

Wir halten uns an die österreichischen Regelungen. Wir haben eine Verantwortung zu zeigen, dass man das ernst nimmt. Es kommt schließlich auch drauf an, dass das von der Bevölkerung verstanden wird. Es wäre verantwortungslos, wäre unser Standpunkt: Nur weil nicht in Österreich produziert wird, ist uns das Verbreitungsrisiko egal.

Es gibt die Empfehlung, Homeoffice zu machen. Wie viele Mitarbeiter des ORF können überhaupt von zu Hause aus arbeiten?

Das wird gerade von Abteilung zu Abteilung festgelegt. Zum Beispiel werden wir ab Freitag bis auf die absolut notwendige technische Betriebsmannschaft die „blaue Seite“ von ORF.at aus dem Homeoffice bespielen. Das sind circa 70 redaktionelle Mitarbeiter, von denen die allermeisten von zu Hause aus arbeiten.

Was Homeoffice angeht, haben Sie als Generaldirektor die Wahl, mit gutem Beispiel voran nach Hause zu gehen , um das Infektionsrisiko zu verringern oder als Kapitän auf der Brücke zu bleiben. Wie tun Sie?

Ich habe mir natürlich einen Homeoffice-Platz eingerichtet, aber bin im Büro. Ich reduziere die Meetings und die Termine extrem. Wir haben beispielsweise gerade die große Runde aller Redaktionen zu Corona gehabt. Da sind normalerweise 20 Leute am Tisch – die wurden diesmal über Skype zugeschaltet.

Was machen die „Seitenblicke“, wenn alle Veranstaltungen in Österreich abgesagt werden?

Die Frage ist, ob es Events unter 100 Teilnehmern geben wird. Jedenfalls wird die Redaktion Promis zu Hause besuchen, um zu erfahren, wie diese mit Corona umgehen.