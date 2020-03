Präsidentenmacher Lockl zieht in den ORF-Stiftungsrat ein

Die Regierung hat am Mittwoch ihre neuen Stiftungsräte für den ORF beschlossen, so wie das das Gesetz vorsieht. Prominenteste Bestellung ist Lothar Lockl, der den Wahlkampf von Alexander Van der Bellen gemanagt hat und als Präsidentenmacher gilt. Der Politikberater wird von den Grünen auf einem Regierungsticket in den ORF geschickt, berichtet der ORF.