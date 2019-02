Wie die Oscar-Nacht ohne Moderator abgelaufen ist

Zum ersten Mal seit 30 Jahren gab es bei der Oscar-Verleihung in der Nacht auf Montag im Dolby Theatre in Hollywood keinen Moderator. Ursprünglich war der US-Komiker und Schauspieler Kevin Hart gebeten worden, durch die Gala zu führen. Dieser sagte zunächst zu, dann aber doch ab. Hintergrund war die heftige Kritik an Witzen und Tweets von Hart, die viele Menschen als schwulen- und frauenfeindlich empfanden. "Ich möchte keine Ablenkung in einer Nacht sein, die von so vielen großartigen, talentierten Künstlern gefeiert werden sollte", begründete Hart seine Absage auf Twitter.

Sinkende Zuschauerzahlen

Nachdem die Suche nach einem Ersatz erfolglos blieb, entschieden die Organisatoren der Zeremonie, auf einen Moderator zu verzichten. Stattdessen sollten die Hollywood-Stars in einzelne Abschnitte der Show einführen. Dabei ist der Druck auf die Academy Motion Picture Arts and Sciences aufgrund sinkender Zuschauerzahlen groß. Zuletzt hatten nur noch 26,5 Millionen Menschen die glamouröse Gala im Fernsehen verfolgt - ein historisches Tief. Zum Vergleich: 2014 hatten noch 43 Millionen Menschen zugeschaut.