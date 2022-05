"Widerständige Musen“ in der Kunsthalle Wien: Schön sein, Klappe halten

Die Ausstellung gliedert sich in sechs Kapitel, die sich an den Interessen und Aktivitäten von Seyrig und den „Widerständigen Musen“ orientieren und von dort aus ihre weiten Kreise ziehen. In thematisch konzentriert angeordneten Videoinseln können sich die Besucher und Besucherinnen in radikale Diskussionen und Protestbewegungen hineinziehen lassen, die über Europa hinausgehen und sich mit dem Vietnam-Krieg ebenso beschäftigen wie mit horriblen Folterpraktiken in Lateinamerika.