Wichtiger Schritt für Wiener Tanz-Zukunft

Was viele Ballett-Fans gehofft hatten, ist Realität geworden. Manuel Legris wird über 2015 hinaus Leiter des Wiener Staatsballetts bleiben. Die Direktoren der Wiener Staatsoper ( Dominique Meyer) und der Wiener Volksoper ( Robert Meyer) haben den Vertrag mit dem gebürtigen Franzosen bis 31. August 2017 verlängert. Damit ist die von Legris eingeleitete Aufwertung des Tanzes an beiden Häusern prolongiert.

Manuel Legris leitet das Wiener Staatsballett seit der Saison 2010/’11 und hat in dieser Zeit auch als Choreograf und Tänzer die Ballett-Landschaft geprägt.

Der 1964 in Paris geborene Legris wurde noch von Tanz-Legende Rudolf Nurejew zum Danseur Etoile der Pariser Oper ernannt und hat als Solist in vielen großen Partien reüssiert. An der Staats- und Volksoper setzt er auf eine Mischung aus klassischem Ballett und modernen Choreografien.