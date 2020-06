Auf der Suche nach der Gegenwart

Es ist nichts Alltägliches, was von 2-7. März in der Thelemangasse 4 passiert. Unter der Regie von Martina Maggale wird eine Theater-Performance dargeboten, die das Publikum auf eine Reise tief hinein in eine Eiswüste und letztlich zurück zu sich selbst mitnimmt.

Ein „ Whiteout“ nennt man nun eigentlich ein Wetterphänomen, bei dem der Horizont scheinbar verschwindet. Dieses Verschwinden ist ein zentrales Motiv der Performance. Immer wieder thematisiert sie das Verlorensein in den unendlichen weiten der Arktis, die Einsamkeit und das Losgesondertsein von einer Gruppe.