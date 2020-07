Garage X und Kabelwerk sind ab jetzt ein "Gesamtkunstwerk"

Wien hat ein neues Theater. Unter dem Namen WERK X werden ab 17. Oktober das Meidlinger Palais Kabelwerk und die Garage X am Petersplatz kooperieren.

Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny, dem seitens der freien Bühnen immer wieder Desinteresse an der freien Theaterszene unterstellt wird – zuletzt bei der Subventionserhöhung der Vereinigten Bühnen Wien im Herbst 2013 – kündigte bei der Eröffnung an, er werde die freie Theaterlandschaft mit weiteren Mitteln unterstützen: "Es werden zusätzliche Mittel in dieses Gesamtkunstwerk fließen." Man wolle weg von Partikularinteressen, weshalb nun ein zentraler und ein Standort an der Peripherie zu einem neuen Powerhouse vereinigt würden. In Meidling sind 110 Vorstellungen pro Saison geplant, am Petersplatz 90 – wobei der Standort Petersplatz in zwei Sälen 250 Zuschauer fasst, in Meidling sind es in zwei Sälen bis 600. Die künstlerischen Leiter Harald Posch und Ali M. Abdullah wollen im WERK X ihre bisherige Arbeit fortsetzen und zeitgenössisches Sprechtheater nach Wien holen. Damit will man auch einen Beitrag zur Aufwertung des 12. Bezirks leisten– und nennt es auf Plakaten selbstironisch "Theater am Arsch der Welt".