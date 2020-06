Wenn Google nicht mehr hilft

"Skills" und "Kompetenzen" statt klassischer Bildung: Der Kanon der klassischen Literaturen, die profunde historische Ausbildung oder die Wertschätzung der elaborierten Sprache gelte als "Bildungsballast", der der ökonomischen Rentabilität geopfert werde. Einziges Ziel sei die richtige Platzierung der "Ich-AG", wettert Philosoph Konrad Paul Liessmann in seinem neuen Beitrag zum Thema Bildung. Die Streitschrift "Geisterstunde" (Zsolnay, 18,40 €) ist eine emotionale Brandrede, die einen auf Grund ihrer Polemik stellenweise fast schmunzeln ließe – würde man sie nicht als so erschreckend wahr empfinden. So schildert Liessman Eindrücke aus philosophischen Lehrveranstaltungen, wo Studenten Anspielungen aus einem biblischen Kontext nicht mehr verstünden – da helfe auch Google nicht mehr.

" Liessmann hat recht. Seine Leidenschaftlichkeit ist richtig", pflichtet Germanistik-Doyen Herbert Zeman bei. Seit bald 45 Jahren unterrichtet Zeman an der Universität Wien. Manche Lamenti hört er seit Jahrzehnten. "Ich habe Deprimierendes erlebt. Man hätte ununterbrochen auf den Tisch hauen können," sagt Zeman. Nun jedoch habe man einen neuen Tiefpunkt erreicht: "Jetzt ist es so schlimm wie nie! Einerseits ist die Ausbildung der Lehrer infrage zu stellen, andererseits der Lehrplan! Die Kenntnisse, aber auch die Vermittlung der Literatur an den Schulen werden immer beklagenswerter."

Das historische Bewusstsein werde in den Hintergrund gedrängt, der Gesamtzusammenhang sei verloren gegangen. "Dazu kam die Mode der werk-immanenten Interpretation: Man nehme ein Gedicht und setze sich davor hin. Das ist zu wenig. Wie soll man die historischen Faktoren erkennen?" Nicht zuletzt deshalb begann Zeman vor Jahren sein Mega-Projekt "Literaturgeschichte Österreichs", das 1996 erstmals und nun in überarbeiteter Auflage herauskam: "Kanon und historische Einordnungen waren nicht mehr en vogue", geißelt Zeman wissenschaftliche Methoden. Ganz dem Kulturpessimismus will er jedoch nicht anheim fallen: "Ich schwimme gegen den Strom."