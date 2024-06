Weniger Klage, mehr Pop: John Cale mit neuem Album

Zusammen mit Lou Reed hat John Cale eine der wichtigsten Bands der bisherigen Rockgeschichte gegründet: The Velvet Underground. Das war 1965. Nur drei Jahre später stieg Cale nach (Streitereien mit Reed) wieder aus, um solo Alben zu veröffentlichen. Diese fielen dann mal mainstreamiger, mal verrückter (also unhörbarer) aus. Nach all den erfolgreichen Jahren im Business müsste der aus Wales stammende Künstler längst nicht mehr arbeiten, aber Cale lässt nicht locker. Und so erscheint nur ein Jahr nach „Mercy“, auf dem apokalyptische Klagelieder zu hören sind, ein neues Werk. Darauf gibt er sich, wie der Titel des Albums „POPtical Illusion“ schon verrät, zugänglicher, freundlicher.