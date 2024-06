Bello und etwas daneben: Biopic über Gianna Nannini

Der Film orientiert sich an Nanninis Biographie "Cazzi miei" (2016) und erzählt im Schnelldurchlauf wichtige Stationen aus den letzten 30 Jahren – vom Aufwachsen in der toskanischen Provinz, Nanninis Flucht in die Musikszene Mailands und den Anfang ihrer Liebe zu ihrer späteren Ehefrau Carla Accardi. Es dreht sich viel um die Vater-Tochter-Konflikte, Krisen und um den steinigen Weg in Richtung Erfolg, der erst Mitte der 80er (samt Vokuhila) gekommen ist.