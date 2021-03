Weltweit 77% weniger Besucher in Museen im Jahr 2020

Jedes Jahr sammelt und vergleicht das Fachmagazin "The Art Newspaper" die Besuchszahlen der 100 meistbesuchten Kunstmuseen der Welt. Für das Corona-Jahr 2020 erhob es auch die Anzahl der Schließtage. Zusammengezählt kam man auf 41.000 Tage, an denen die großen Museen der Welt dem Publikum aufgrund der Pandemie nicht offen standen - "mehr als ein Jahrhundert verpasster Besuche", heißt es in dem Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Innerhalb der Museenlandschaft lässt die Erhebung allerdings durchaus Abstufungen erkennen. Die Zahl der Schließtage variierte analog zu den Ausbreitungsdynamik der Pandemie als auch von der Länge und Schwere der von einzelnen Ländern verhängten Lockdown-Maßnahmen.

Die Heftigkeit der Besucherrückgänge ist wiederum in enger Beziehung zur Rolle des Tourismus in den jeweiligen Städten zu sehen. So waren die Vatikanischen Museen in Rom und die Heimat von Michelangelos "David", die Galleria dell'Accademia in Florenz, mit minus 81% Besucher im Vergleich zu 2019 besonders betroffen. Auch die Londoner Museen wie das British Museum oder die National Gallery mussten aufgrund der heftigen Lockdown-Maßnahmen Rückgänge um die 80% verbuchen.