Weltstar Daniel Brühl: "Der kann gar nix"

Zu Hollywood auch. Sie Sind einer der wenigen deutschen Schauspieler, die es dort in die A-Liga geschafft haben. Gibt es einen klaren Weg dorthin?

Das war ein Dominoeffekt. Ich kann das sehr genau zurückverfolgen zu den Anfängen. Wenn man die Chance hat, bestimmte Rollen zu kriegen, können gerade in den USA bestimmt Dinge sehr schnell gehen. Es gibt einige Filme, die rausstechen. Die Kette war so, dass es mit Weingartners „Das weiße Rauschen“ angefangen hat. Den Film fand Wolfgang Becker, der Regisseur von „Good Bye, Lenin!“ toll und er hat mich gecastet. „Die fetten Jahre“, die ich wieder mit Weingartner gemacht habe, fand Quentin Tarantino toll. Deshalb hat er mir dann die Rolle in „Inglourious Basterds“ angeboten. Durch Tarantino wurde Ron Howard mit „Rush“ aufmerksam. Das ging dann so in Wellen.

Wie hat Tarantino von „Die fetten Jahre sind vorbei“ erfahren?

Ich glaube, er saß damals in der Jury in Cannes, wo der Film gezeigt wurde.

Man muss also schon sehr umtriebig sein, um wahrgenommen zu werden.

Es hilft natürlich enorm. Aus Deutschland heraus war das damals nicht so einfach. Jeder Film fand nur lokal statt und man musste froh sein, wenn die Österreicher noch davon Wind bekamen. Deshalb hat es mich damals auch so gefreut, dass „Good Bye, Lenin!“ in so vielen Ländern gut gelaufen ist. Der Blick auf Deutschland von außen ist nochmals ein anderer. So wie jetzt mit „Toni Erdmann“. Da freut man sich, wenn ein Film mit so schrägem, abwegigem Humor in Cannes so gefeiert wird. Das ist ein fantastischer Film.

Die Hauptrolle spielt Peter Simonischek, ein Österreicher.

Na ja, klar. Ganz ohne euch geht es nicht.

Unsere Zeit ist fast um. Ein paar kurze Fragen zum Schluss. Im Internet werden Sie wie folgt beschrieben: „Er ist ein charmanter, schöner Promi, hat eine schlanke Figur und ein rundes Gesicht. Sind Sie mit dieser Beschreibung zufrieden?

Was Sie da alles finden. Tatsächlich ja, jetzt mit dem Bart ist mein Gesicht noch runder. Aber der ganze Schrott, den man im Internet findet, macht einem auch Angst. Früher habe ich Postings gelesen, aber damit aufgehört, obwohl es bei mir meistens im grünen Bereich war. Trotzdem haben Leute geschrieben: „Lusche, der kann gar nix. Pisser.“ Also wirklich. Das werde ich nie wieder tun.

Sie haben mit acht Jahren einen Lesewettbewerb gewonnen. Was haben Sie damals gelesen?

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich seit geraumer Zeit zapple. Passenderweise habe ich damals den „Zappelphilipp“ vorgelesen. Wirklich! Und weil ich gut lesen konnte, habe ich begonnen, Hörspiele zu sprechen und habe auch viel synchronisiert. Mit acht ging es mit dem Geldverdienen los. Ich war nie abhängig von meinen Eltern und konnte mir immer meinen eigenen Kram kaufen.

Stimmt es, dass Sie mit Benedict Cumberbatch befreundet sind? Seit „Sherlock“ bin ich ein Fan.

Er ist zwar genauso viel unterwegs wie ich, aber er ist einer von denen, wo der Kontakt über einen Film hinaus geblieben ist.

Bitte richten Sie ihm schöne Grüße aus, wenn Sie ihn das nächste Mal sehen.

Ja danke, werde ich machen.

