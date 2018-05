Weltpremiere von neuer "You Are Wanted"-Staffel

Die zweite Staffel von Matthias Schweighöfers ROMY-gekrönter Thrillerserie „You Are Wanted“ hatte am Montagabend in den USA Weltpremiere. Gemeinsam mit seinen alten und neuen Serienkollegen Alexandra Maria Lara, Jessica Schwarz und Michael Landes wurde im Filmtheater ArcLight Hollywood am Sunset Boulevard gefeiert. Der 37-jährige Schweighöfer übernahm dabei erneut mit Bernhard Jasper die Regie und ist in den sechs neuen Folgen auch wieder die Hauptrolle des Vaters Lukas Franke zu sehen.

„You Are Wanted“ war in Deutschland und Österreich die bisher erfolgreichste Serie von Prime Video, der Onlinevideothek von Amazon. Die neue, zweite Staffel steht hierzulande ab 18. Mai zum Abruf bereit.