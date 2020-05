Weil Hass ein Gefühl mit sehr viel Geduld ist

Mit 33 Jahren schrieb der aus der Normandie gebürtige Schriftsteller diese erstaunliche Aufstiegsgeschichte eines jungen Parisers in der Verlags-und Politik-Szene: Der junge Jurist Dieudonné Crouzon macht im Provinznest Châteauroux Karriere. Zunächst als Journalist, später als Verleger und Lokalpolitiker. Erstaunlich ist an dieser Karriere vor allem ihr Antrieb: Rache. Sie ist das " Salz in der Wunde", das ihn zum verbitterten und letztlich erfolgreichen Kämpfer macht.

Cruzon, der Paris verlassen musste, weil er sich von seinem Bekanntenkreis verleumdet fühlte, steigt mit zusammengebissen Zähnen auf; das Gefühl, "es" den ehemaligen Freuden zu zeigen, wird zur Antriebsfeder. Und das ist das Besondere an diesem frei von moralischen Wertungen, ansonsten konventionell erzählten Roman. Psychologisch überaus klug, stellt er fest: Hass macht geduldig. Seine Beharrlichkeit kann Stärke und Erfolg hervorbringen und daraus können Begehren und ja, letztlich auch Liebe entstehen.

Neben dieser raffinierten Persönlichkeitsstudie erzählt Prévost vom Geschäftsalltag, vom Anzeigengeschäft und den teils auch heute noch gültigen Geschäftsmodellen einer Provinzzeitung: Mit Agenturmeldungen ist nichts zu gewinnen, die Lokalberichterstattung zählt.