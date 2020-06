Weichselbraun als Co-Star von Harald Schmidt

Die heißt Harald Schmidt. In dessen neuer Show auf SKY (ab 4. 9., drei Mal die Woche, 22.15 Uhr) wird sie einer der prominenten "Sidekicks" sein. Was wir uns darunter vorstellen dürfen? "Früher gab es Manuel Andrack, jetzt wechseln wir uns eben ab. Ich bin einfach in der Show, höre zu, frage nach und rede mit." Geplant und durchkomponiert werden die Dialoge mit dem Großmeister der Unterhaltung jedenfalls nicht sein: "Ich lass’ das auf mich zukommen. Ich werde aber nicht als große Gagschleuder an den Start gehen, dazu braucht Harald Schmidt nun wirklich niemanden."

Weichselbraun wirkt entspannt, wenig nervös, was auch als eines ihrer Erfolgsgeheimnisse durchginge: " Schmidt ist eine Größe, kennt das Geschäft und hat eine gute Einstellung zu diesem ganzen Wahnsinn. Er macht, worauf er Lust hat, schert sich nicht viel darüber, was die Leute denken. Das mag ich sehr."

Warum gerade sie auserwählt wurde, ist von beiden schnell erklärt. Weichselbraun: "Wir hatten immer Spaß in seiner Sendung. Und ich nehme an, er sieht das auch so, sonst hätte man mich nicht gefragt." Schmidt: " Mirjam Weichselbraun war einfach ein sehr guter Gast und vertritt auch die österreichische Komponente. Da haben wir gedacht, es wäre schön, wenn sie Lust hätte, das auch einmal auszuprobieren. Denn sie war wirklich sehr clever und schlagfertig."