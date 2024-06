Wegen Madonna schlecht geschlafen: Fans ziehen Klage zurück

Madonna ist - die Wiener Fans wissen das - bekannt dafür, ihre Konzerte mit einiger Verspätung zu beginnen. In Brooklyn aber trieb sie dies im Dezember auf die Spitze: Erst um 22.30 Uhr (statt wie angekündigt 20.30 Uhr) startete sie ihren Auftritt. Zwei Fans,die am nächsten Tag früh aufstehen mussten, waren derart aufgebracht, dass sie klagten: Madonna habe ihnen ihren wohlverdienten Schlaf geraubt und - das Konzert war an einem Mittwoch - so erschwert, ihren beruflichen und familiären Verpflichtungen nachzugehen.