Wegen Horten-Auktion: Museum in Tel Aviv sagt Konferenz mit Christie's ab

Am Sonntag sagte das Museum schließlich, dass es die Konferenz nicht abhalten würde. Es wäre die letzte in einer Reihe von Veranstaltungen gewesen, die auch in Berlin, London und New York angesetzt waren bzw. sind. Im Frühjahr war u. a. der Anwalt Randol Schoenberg, einer der wichtigsten Akteure bei der Restitution der "Goldenen Adele" und anderer Klimt-Gemälde aus der ehemaligen Sammlung Bloch-Bauer aus dem Belvedere, zu einer Veranstaltung in Wien geladen gewesen.