Auktion von Heidi Hortens Juwelen bricht trotz Kontroverse Rekorde

Dass die magische Marke von umgerechnet 150 Millionen US-Dollar für die teuerste jemals versteigerte Juwelen-Sammlung überschritten werden würde, hatte der Experte Frederick Schwarz dem KURIER vorab schon prophezeiht. Am Ende ging es dann schnell: Bereits die erste in einer Reihe von Auktionen zum Verkauf der umfassenden Juwelen-Sammlung der Milliardärin Heidi Horten, die am Mittwoch in Genf stattfand, übertraf die genannte Marke: 138,344,700 Schweizer Franken - umgerechnet rund 155 Millionen US-Dollar oder 142 Millionen Euro - wurden an diesem Abend mit rund 100 der insgesamt knapp 7000 Stücke umgesetzt.

Die Versteigerungsserie wird am Freitag (12. 5.) in Genf mit dem Verkauf von 150 Losen fortgesetzt, bis 15. 5. läuft dazu noch eine Online-Auktion. Im November kommen dann die restlichen Stücke, erneut in Genf, unter den Hammer.

Die Kauflaune des internationalen Juwelen-Publikums wurde bislang offenbar auch nicht durch die so genannte "Nazi-Wolke" gebremst: Unter diesem Schlagwort hatte die New York Times einen großen Artikel veröffentlicht, der auf die Ursprünge von Heidi Hortens Vermögen hingewiesen hatte: Ihr Ehemann Helmut Horten hatte während der NS-Zeit von der Enteignung jüdischer Geschäftsleute profitiert und auch Zwangsarbeiter beschäftigt.