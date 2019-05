"Watzmann ermittelt": In der Heimat rinnt das Blut

Barbara Gruber, eine schillernde Figur der Berchtesgadener Politszene, wird kurz vor den Landtagswahlen in ihrem Haus erschlagen. Knapp davor war sie in eine Party eines politischen Gegners geplatzt. Hat der seine unliebsame Konkurrentin aus dem Weg geräumt?

Ein neues Polizisten-Duo hat gut zu tun im Berchtesgadener Land. Und das Publikum, so viel steht nach den ersten Folgen der Vorabend-Serie „ Watzmann ermittelt“ (18.30, ARD) fest, schaut gern zu, wenn der hier fest verwurzelte Hauptkommissar Benedikt Beissl (Kabarettist Andreas Giebel) und Kollege Jerry Paulsen ( Peter Marton) ermitteln. In deren Arbeitsverhältnis steckt einige Brisanz. Hier „der alt eingesessene Sheriff “, dort der sportlich-coole Jerry. „Der kommt vom LKA, aus der Großstadt, kennt deren Hektik und ist mit einem ganz anderen Tempo in seinem Job groß geworden. Da gibt es einiges, was die beiden als Typen unterscheidet und wo sie sich erst mit der Zeit finden müssen“, erzählt Peter Marton dem KURIER.

Dazu kommt ein feines, familiäres Detail: Beissls Tochter Johanna und Jerry sind ein Paar. „Die Tochter rauben und das Revier streitig machen – wenn du dich da mal nicht übernimmst, mein Freund“, hatte die Journalistin dem Ehemann in spe am ersten Arbeitstag an der Seite ihres Vaters scherzhaft mitgegeben.