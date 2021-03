Was Rembrandt zu Rembrandt macht

Die Brisanz des Werks liegt darin, dass Gnann sehr viele Zeichnungen, die in den vergangenen Jahrzehnten als Werke von Rembrandt-Schülern oder Nachahmern deklariert wurden, wieder als eigenhändige Zeichnungen des Meisters klassifiziert. Das hat Auswirkungen auf deren Bedeutung in Museen und – sofern sie am Markt gehandelt werden – auf deren Preis: Eine Zuschreibung an Leonardo da Vinci, die das Gemälde „Salvator Mundi“ zum teuersten Bild der Welt machte, ist schließlich nur die extreme Ausformung jenes Prozesses, der in der Fachwelt permanent geführt wird.

„Man muss natürlich alles, was man behauptet, argumentieren“, sagt Gnann. Und sein Metier ist vielleicht keine im naturwissenschaftlichen Sinn exakte, aber doch eine methodisch präzise Wissenschaft.