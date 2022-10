Was ist ein Museum? Nach langer Zeit gibt es nun eine Antwort

Mit der Definition, die kürzlich bei der Hauptversammlung in Prag beschlossen wurde, konnten die Mitglieder aus 126 National-Komitees aber leben. Der englische Originaltext – eine offizielle Übersetzung wird erst erarbeitet – lautet so: „A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.“

Frei übersetzt ist ein Museum also eine „nicht profitorientierte, permanente Institution im Dienst der Gesellschaft“, die „materielles und immaterielles Erbe“ beforscht, sammelt, bewahrt und „interpretiert“ – der Begriff ist gegenüber der Letztversion 2007 neu. Neu ist auch der Zusatz, dass Museen „Diversität und Nachhaltigkeit fördern“ und „mit der Partizipation der Gemeinschaften kommunizieren“, um „Bildung, Genuss, Reflexion und Wissensaustausch“ zu ermöglichen.