Krimispannung ohne Meuchelei: TV-Serie wird in Wien gedreht

Als „Krimi nach links gedreht“ beschreibt Engel seine Serie. „Am Anfang haben wir einen Toten und dann wird recherchiert. Meiner Meinung nach kann man die gleiche Spannung erzeugen wie bei einem Krimi. Dafür muss nicht unbedingt jemand gemeuchelt werden“, so Engel.

Pro Folge gibt es einen abgeschlossenen Fall, die Geschichten beruhen auf wahren Begebenheiten. „Ich habe einen Erbenermittler in Wien, dem ich alles zeige, was ich geschrieben habe, damit es authentisch bleibt“, erzählt Engel. „Es ist wie bei Dr. House: Du hast in einem Krankenhaus nie diese Häufung an außergewöhnlichen Fällen. Aber wenn es einen solchen gibt, dann wird er auch so gelöst.“

Engels Erbschaftsfälle sind mit Ereignissen aus der jüngeren österreichischen Vergangenheit verknüpft, etwa mit der Aubesetzung oder dem Glykolskandal. Neben Spannung soll die Serie auch Humor („Aber es wird keine typisch österreichische Kabarettisten-Sendung.“) und Melancholie beinhalten: „Es geht ja um Verstorbene und die Frage: Was bleibt, wenn nichts bleibt?“