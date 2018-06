Warum "Sound of Music" in Österreich fast niemand kennt

Kinosterben und teure Fernsehrechte

Letztlich sind es vielleicht auch simple ökonomische Gründe, die einen Erfolg von "The Sound of Music" hierzulande verhindert haben. In Österreich sei die Zahl der Kinobesucher damals bereits im Abschwung gewesen, man befand sich mitten im Aufstieg des Fernsehens. "Ganz allgemein hatten Filme viel weniger Zuseher im Kino als noch zehn Jahre zuvor, und wenn dann noch bestimmte Stars und andere Attraktionen für die Österreicher fehlen, trifft das so einen Film besonders“, sagt Horwath.

Dass der Film im heimischen Fernsehen nicht berücksichtigt würde, könnte ebenfalls einen kommerziellen Aspekt haben. Horwath bezweifelt, dass es eine individuelle Entscheidung des ORF gewesen sein könnte, „Sound of Music“ so lange nicht auszustrahlen. Filmrechtehändler verkauften damals ganze Pakete der Studios für bis zu zehn, zwanzig Jahre an die Sender im deutschen Sprachraum. War da ein bestimmter Film nicht enthalten, konnte das länger so bleiben. Horwath hält es für möglich, „dass ein in der USA von der breiten Masse so geliebter Titel, der einer der ikonischen Filme der eigenen Studiogeschichte war, von Fox mit einem teuren Preisschild versehen wurde“. Da man in Deutschland und Österreich an den Kinokassen andere Erfahrungen machte, war man möglicherweise nicht bereit, das zu bezahlen.

Interesse zuletzt gestiegen

Mittlerweile ist das Interesse an der Story im deutschsprachigen Raum wieder gewachsen. Es gibt Dokumentarfilme und Neuverfilmungen. Das „Sound of Music“-Originalmusical wurde – mit schlechten Kritiken zwar – an der Wiener Volksoper gezeigt, 2011 schaffte die Bühnenversion sogar erstmals den Sprung nach Salzburg.