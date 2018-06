Life Ball 2018: Erste Stargäste landen in Salzburg und Wien

Der Countdown läuft bereits auf Hochtouren. Das Motto für den 25. Wiener Life Ball zieht mit seinem klingenden Titel "Sound of Music" auch heuer wieder zahlreiche Stars und Sternchen in die Donaumetropole. Für den guten Zweck versteht sich. Dennoch feiert man das Leben. Und so werden sich unter anderem Josefstadtdirektor Herbert Föttinger und Kunstfigur Conchita (Wurst) als gesangsfreudige Familie Trapp das "Ja-Wort" geben. Nicht nur nationale Prominenz wird den morgigen Life Ball in illustren und farbenfrohen Kostümen beehren, auch zahlreiche internationale Stars und Vertreter aus Medien und Politik lassen sich das traditionelle Event von Gerry Keszler nicht entgehen.