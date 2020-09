Warum Sie vom weltweit erfolgreichsten Kinofilm 2020 noch nie etwas gehört haben

Die Strategie war klar: Disney wollte mit dem chinesischen Märchen "Mulan" in Chinas Kinos einen sehnlichst erwarteten Erfolg einholen. Doch die Kontroverse um den Film hat diesen Plan zunichte gemacht: Diese Woche nahm "Mulan" in China nur 6,5 Millionen Dollar ein, und insgesamt bisher nur 36 Millionen Dollar, weit unter den Erwartungen. Die in Nordamerika weiter geschlossenen Kinos sorgen nun für ungewöhnliche Kinocharts: Das chinesische Kriegsepos "Die Achthundert" ist nun der weltweit erfolgreichste Kinofilm 2020, berichtet der Hollywood Reporter.