"WAM": Wiener Aktionismus-Museum soll am 15. März eröffnen

"WAM" - der Name klingt ein wenig wie eine 80er-Jahre-Boygroup oder auch wie das, was der Wiener erstaunt sagt, wenn etwas Neues überraschend den Fluss des Regelmäßigen durchbricht. Und Letzteres ist wohl auch der Effekt, den eine Gruppe von Sammlern um den Wiener Galeristen Philipp Konzett mit dem "Wiener Aktionismus Museum", eben kurz WAM, erzielen möchte, das am 15. März in der Wiener Weihburggasse 26 eröffnen soll, wie am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde.