Waldheim-Doku auf der Berlinale: Ach, diese Lücke

Ein paar letzte Handgriffe im ORF-Fernsehstudio, bevor der neu gewählte Bundespräsident seine Rede an die Nation hält: Eine Putzfrau poliert noch einmal über den Sessel, ein Visagist pudert dem Wahlsieger über die Nase, staubt über seinen Anzug.

"Ich glaub, jetzt hamma’s", sagt Dr. Kurt Waldheim schließlich, räuspert sich und blickt direkt in die Kamera.

Mit diesem Bild beendet die österreichische Dokumentarfilmemacherin Ruth Beckermann ihren herausragenden Film "Waldheims Walzer", der am Samstag auf der Berlinale in der Sektion Forum seine Premiere feierte (und in Österreicher erstmals auf der Diagonale läuft).

Immer wieder brüstet sich das Berliner Filmfestival damit, ein dezidiert politisch engagiertes Kino in seiner Programmierung zu favorisieren. Im Falle von Beckermanns treffsicher montierter Doku über den Präsidentschaftswahlkampf von Kurt Waldheim im Jahr 1986 trifft diese Selbstbeschreibung punktgenau zu: Tatsächlich erhält "Waldheims Walzer" im Lichte österreichischer Innenpolitik einen ganz besonderen Resonanzraum; nicht zufällig verwendete ein mittlerweile zurück getretener FPÖ-Kandidat den berühmten Waldheim-Slogan "Jetzt erst recht!", nachdem man ihm die Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut vorgeworfen hatte.